Schaeffler Aktie
WKN SHA001
ISIN DE000SHA0019
Symbol SCAFF
Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Auto- und Industriezulieferer unter dem Einfluss der jüngsten Halbjahreszahlen an. Er blickt nun gespannt auf den Kapitalmarkttag, der in Kürze stattfindet. Den Fokus erwartet er auf mittelfristigen Ambitionen in den Bereichen E-Mobilität und Bearings & Industrial Solutions (B&IS) sowie dem Geschäftspotenzial mit humanoiden Robotern./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:43 / BST
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
