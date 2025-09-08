DAX 23.633 -0,4%ESt50 5.361 -0,1%Top 10 Crypto 15,80 +2,7%Dow 45.432 -0,6%Nas 21.901 +0,1%Bitcoin 97.163 +1,9%Euro 1,1704 -0,1%Öl 67,59 +1,6%Gold 3.647 +0,6%
Schaeffler Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

19:01 Uhr
Schaeffler Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Auto- und Industriezulieferer unter dem Einfluss der jüngsten Halbjahreszahlen an. Er blickt nun gespannt auf den Kapitalmarkttag, der in Kürze stattfindet. Den Fokus erwartet er auf mittelfristigen Ambitionen in den Bereichen E-Mobilität und Bearings & Industrial Solutions (B&IS) sowie dem Geschäftspotenzial mit humanoiden Robotern./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

19:01 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Schaeffler Neutral UBS AG
12.08.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

