Schaeffler Aktie
WKN SHA001
ISIN DE000SHA0019
Symbol SCAFF
Schaeffler Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,20 Euro belassen. Der mittelfristige Ausblick sei uneinheitlich ausgefallen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Wachstumsziele die Prognosen übertroffen hätten, seien jene für die Profitabilität wie erwartet ausgefallen. Die Planung für den Free Cashflow habe die Konsensschätzung leicht verfehlt./edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schaeffler Neutral
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
4,20 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Juan Perez-Carrascosa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|11:41
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|06.08.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
