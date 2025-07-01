Schaeffler Aktie
WKN SHA001
ISIN DE000SHA0019
Symbol SCAFF
Schaeffler Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers von 4,00 auf 4,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management habe gute und gut erklärte Mittelfristziele vorgelegt, die er für erreichbar halte, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings hingen diese Ziele eindeutig von einer konsequenten Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen ab, sowie vom Auftragsbestand und einer auch mittelfristigen Fortsetzung der jüngsten Erfolge. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts auf das Jahr 2026./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Schaeffler Hold
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
4,70 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
