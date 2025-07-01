DAX 23.291 -0,2%ESt50 5.363 -0,2%Top 10 Crypto 16,14 -0,9%Dow 45.758 -0,3%Nas 22.334 -0,1%Bitcoin 98.296 -0,1%Euro 1,1837 -0,2%Öl 67,96 -0,8%Gold 3.667 -0,6%
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Anteile Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Anteile
Schaeffler AG: Kapitalmarkttag hat die Investoren überzeugt! Schaeffler AG: Kapitalmarkttag hat die Investoren überzeugt!
Schaeffler Aktie

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Deutsche Bank AG

Schaeffler Hold

12:16 Uhr
Schaeffler Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers von 4,00 auf 4,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management habe gute und gut erklärte Mittelfristziele vorgelegt, die er für erreichbar halte, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings hingen diese Ziele eindeutig von einer konsequenten Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen ab, sowie vom Auftragsbestand und einer auch mittelfristigen Fortsetzung der jüngsten Erfolge. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts auf das Jahr 2026./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler Hold

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

