NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.772 Pkt - Ruhiger Wochenbeginn

DOW JONES--Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Handel berichtete zu Wochenbeginn ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben, die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen, so der Teilnehmer weiter.

Wer­bung Wer­bung

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.772 23.745 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 16:25 ET (20:25 GMT)