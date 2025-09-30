NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.772 Pkt - Ruhiger Wochenbeginn
29.09.25 22:24 Uhr
DOW JONES--Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Handel berichtete zu Wochenbeginn ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben, die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen, so der Teilnehmer weiter.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.772 23.745 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
