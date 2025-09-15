JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Industrie- und Autozulieferer habe ambitionierte neue Mittelfristziele präsentiert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Veranstaltung belege Schaefflers stetiges Wachstum, auch in einem von Transformation bestimmten Marktumfeld. E-Mobilität sei künftig der entscheidende Treiber. Die Pläne des Unternehmens seien ausbalanciert./rob/niw/la

