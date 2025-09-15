DAX 23.337 -1,7%ESt50 5.374 -1,2%Top 10 Crypto 16,15 +1,0%Dow 45.716 -0,4%Nas 22.324 -0,1%Bitcoin 97.392 -0,8%Euro 1,1839 +0,6%Öl 68,35 +1,3%Gold 3.682 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
DAX schließt mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX schließt mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Klumpenrisiko in ETFs vermeiden: So sichern Sie Ihr Portfolio ab Klumpenrisiko in ETFs vermeiden: So sichern Sie Ihr Portfolio ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schaeffler Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHA001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHA0019

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCAFF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

16:46 Uhr
Schaeffler Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Industrie- und Autozulieferer habe ambitionierte neue Mittelfristziele präsentiert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Veranstaltung belege Schaefflers stetiges Wachstum, auch in einem von Transformation bestimmten Marktumfeld. E-Mobilität sei künftig der entscheidende Treiber. Die Pläne des Unternehmens seien ausbalanciert./rob/niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 13:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

16:46 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Schaeffler Neutral UBS AG
12.08.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Investmentbeispiel DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren angefallen DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagmittag höher
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagvormittag ohne große Veränderung
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich stärker
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagnachmittag behauptet
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels im Aufwind
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Zacks Why Is FMC (FMC) Up 0.7% Since Last Earnings Report?
Zacks Why FMC Technologies (FTI) is a Top Value Stock for the Long-Term
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen