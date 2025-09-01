DAX23.657 +0,7%ESt505.331 +0,8%Top 10 Crypto15,70 -0,8%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.837 +0,3%Euro1,1652 +0,1%Öl67,83 -1,8%Gold3.547 +0,4%
Hohe Gewinne 2025

Schaeffler-Aktie schwächelt nach August-Rally

03.09.25 14:02 Uhr
Schaeffler-Aktie: Rückgang nach August-Rally | finanzen.net

Die Aktien von Schaeffler haben am Mittwoch einen weiteren Tag ihrem zuletzt kräftigen Kursanstieg Tribut gezollt.

Nachdem sie zum Wochenstart auf den höchsten Stand seit Anfang Juni 2024 geklettert waren, geben sie via XETRA zeitweise als SDAX-Schlusslicht 4,1 Prozent auf 5,68 Euro nach. Am Dienstag hatten sie bereits 1,5 Prozent verloren.

Im Jahresverlauf steht allerdings immer noch ein Plus von etwas mehr als 34 Prozent zu Buche. Das allerdings haben die Papiere fast ausschließlich den kräftigen Gewinnen seit dem Zwischentief Anfang August zu verdanken, denn da hatte Vorstandschef Klaus Rosenfeld im Zuge der Halbjahreszahlen angekündigt, den Einstieg Schaefflers in das Rüstungsgeschäft zu prüfen. Seither ging es um rund ein Drittel weiter nach oben, womit die Aktien inzwischen zum besten Drittel aller SDax-Werte zählen.

Tags zuvor hatte die LBBW die Aktie zum Verkauf empfohlen, was Analyst Tobias Willems mit dem vorgelegten schwachen Zahlenwerk des Autozulieferers begründete. Dabei wies er insbesondere auf das schwierige Marktumfeld samt der verhaltenen Nachfrage bei Autoherstellern in Europa hin. Zudem erklärte er, dass Schaeffler derzeit nur ein sehr kleines Rüstungsgeschäft habe, weshalb das Risiko von Gewinnmitnahmen einzukalkulieren sei./ck/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

