Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Die Aktien des Automobilzulieferers Schaeffler profitieren am Freitag von einem Analystenkommentar.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel sind die Aktien von Schaeffler mit einem Kursplus von zeitweise 2,95 Prozent auf 5,77 Euro sehr gefragt, nachdem die Citigroup die Papiere des Autozulieferers von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 6,75 Euro erhöht hatte. Schaeffler könnte sich zu einem "Champion" im Bereich Hardware für humanoide Aktuatoren entwickeln, ein Markt, dessen Volumen bis zum Jahr 2050 auf mehr als 1 Billion US-Dollar geschätzt werde, erklärte Analyst Ross Macdonald. Humanoide Aktuatoren sind elektrische, hydraulische oder pneumatische Antriebssysteme, die Bewegungen menschenähnlicher Roboter ermöglichen.
Ein Händler verwies aber mit Blick auf die Kaufempfehlung darauf, dass die Papiere allein in den vergangenen drei Wochen um fast ein Viertel im Wert gestiegen seien.
dpa-AFX
