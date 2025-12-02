Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,28 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Unternehmensveranstaltung mit Fokus auf das Geschäft mit humanoiden Robotern mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Hold" belassen. Sie habe sich inzwischen von den Stärken des Auto- und Industriezulieferers in diesem Bereich und vom Mangel an echter Konkurrenz überzeugt, schrieb Vanessa Jeffriess am Mittwoch. Mit seiner guten Positionierung bieter dieser Markt dem Unternehmen eine siginifikante Chance - deren genaues Ausmaß die Expertin aber immer noch nicht ganz einschätzen kann./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Hold
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
6,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,06 €
|Abst. Kursziel*:
-7,93%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|13:11
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|22.05.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|21.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|13:11
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG