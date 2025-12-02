DAX 23.770 +0,3%ESt50 5.706 +0,4%MSCI World 4.393 +0,2%Top 10 Crypto 12,49 +5,3%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.605 +1,3%Euro 1,1668 +0,4%Öl 63,14 +1,2%Gold 4.211 +0,1%
Schaeffler Aktie

Schaeffler Aktien-Sparplan
7,05 EUR +0,04 EUR +0,57 %
STU
Marktkap. 6,28 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN SHA010

ISIN DE000SHA0100

Schaeffler AG
7,05 EUR 0,04 EUR 0,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Unternehmensveranstaltung mit Fokus auf das Geschäft mit humanoiden Robotern mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Hold" belassen. Sie habe sich inzwischen von den Stärken des Auto- und Industriezulieferers in diesem Bereich und vom Mangel an echter Konkurrenz überzeugt, schrieb Vanessa Jeffriess am Mittwoch. Mit seiner guten Positionierung bieter dieser Markt dem Unternehmen eine siginifikante Chance - deren genaues Ausmaß die Expertin aber immer noch nicht ganz einschätzen kann./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
7,06 €		 Abst. Kursziel*:
-7,93%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
7,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

13:11 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Schaeffler Kaufen DZ BANK
11.11.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

dpa-afx Pressebericht Schaeffler-Aktie gefragt: Zusammenarbeit mit Drohnenbauer Helsing angekündigt Schaeffler-Aktie gefragt: Zusammenarbeit mit Drohnenbauer Helsing angekündigt
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag freundlich
dpa-afx Drohnenbauer Helsing und Schaeffler wollen zusammenarbeiten
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX notiert um Nulllinie
finanzen.net XETRA-Handel SDAX zum Start in der Verlustzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Montagshandel im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt am Montagmittag im Minus
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Sascha Zaps, sell
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Matthias Zink, buy
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy
EQS Group EQS-News: Schaeffler sells turbocharger business in China
EQS Group EQS-News: Schaeffler and Neura Robotics launch future-oriented technology partnership
EQS Group EQS-News: Schaeffler delivers robust third quarter
EQS Group EQS-Adhoc: Schaeffler AG: Schaeffler AG raises guidance for free cash flow before cash in- and outflows for M&A activities for fiscal year 2025
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy
