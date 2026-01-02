DAX 24.674 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,01 +0,4%Gold 4.415 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
BASF-Aktie schwächer: Werk in Zhanjiang vor Start BASF-Aktie schwächer: Werk in Zhanjiang vor Start
Airbus-Aktie weiter gefragt: Lieferziel wohl knapp übertroffen Airbus-Aktie weiter gefragt: Lieferziel wohl knapp übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schaeffler Aktie

Kaufen
Verkaufen
Schaeffler Aktien-Sparplan
8,49 EUR -0,17 EUR -1,91 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,15 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHA010

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHA0100

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCAFF

JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

13:06 Uhr
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
8,49 EUR -0,17 EUR -1,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,45 €		 Abst. Kursziel*:
-28,99%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-29,33%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

03.12.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Schaeffler Kaufen DZ BANK
11.11.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag freundlich
EQS Group EQS-News: Schaeffler präsentiert Motion Technology Portfolio für die Industrie der Zukunft
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX steigt am Dienstagnachmittag
EQS Group EQS-News: Schaeffler shows motion technology portfolio for the industry of the future
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Jens Willem Schüler, buy
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Sascha Zaps, sell
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Matthias Zink, buy
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy
RSS Feed
Schaeffler AG zu myNews hinzufügen