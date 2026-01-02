Schaeffler Aktie
Marktkap. 8,15 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Neutral
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,45 €
|Abst. Kursziel*:
-28,99%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-29,33%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|22.05.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|21.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG