Treffen in Toulon

Die Aktien der deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT zählen am Freitag zu den Favoriten der Anleger.

Für Aktien von Rheinmetall geht es via XETRA zeitweise um 3,51 Prozent auf 1.695,00 Euro bergauf, während Papiere von HENSOLDT zeitweise um 3,15 Prozent auf 88,40 Euro klettern und Anteilsscheine von RENK um 3,04 Prozent auf 62,63 Euro steigen. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die drei Titel in ihren Indizes ganz vorn.

Die Aktien des Spezialchemie-Konzerns Alzchem, der auch ein wichtiges Vorprodukt für Sprengstoffe herstellt, rücken am Freitag via XETRA zeitweise um 1,11 Prozent auf 146,40 Euro vor. Sie zählen 2025 ebenfalls zu den größten Gewinnern.

Passend zur Kursstärke der Branche finden an diesem Freitag die Beratungen der deutschen und der französischen Regierung über Wirtschafts- und Sicherheitsfragen in der Küstenstadt Toulon statt. Der sogenannte Ministerrat wird von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Präsident Emmanuel Macron geleitet. Es ist das erste deutsch-französische Treffen in diesem Format seit dem Regierungswechsel in Berlin. Der Kanzler und der Präsident beschworen bei einem Treffen am Vorabend in der Sommerresidenz Macrons die deutsch-französische "Achse" in der EU.

