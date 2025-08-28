DAX23.907 -0,6%ESt505.359 -0,7%Top 10 Crypto15,46 -2,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin93.917 -2,5%Euro1,1681 ±0,0%Öl68,09 -0,3%Gold3.410 -0,2%
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX im Minus unter 24.000-Punkte-Marke -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Siemens Energy, UniCredit, Alpha Bank, Dell im Fokus
Top News
Unter 24.000-Punkte-Marke: DAX gibt auch am Freitag nach - Inflationsdaten im Blick Unter 24.000-Punkte-Marke: DAX gibt auch am Freitag nach - Inflationsdaten im Blick
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Zweimal auf die Insel BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Zweimal auf die Insel
Anleger weiter skeptisch

Fielmann-Aktie fällt trotzdem weiter: Analyst hält Jahresziele für machbar

29.08.25 11:13 Uhr
Fielmann-Aktie fällt trotzdem weiter: Analyst gibt grünes Licht für Jahresziele von Fielmann | finanzen.net

Die Aktien von Fielmann kommen nach dem Vortageseinbruch auch am Freitag nicht auf die Beine.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fielmann AG
52,30 EUR -1,90 EUR -3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere der Optikerkette nähern sich via XETRA zeitweise mit minus 2,04 Prozent auf 52,90 Euro wieder dem Vortagestief, das mit 51,40 Euro exakt auf dem Niveau vom Juni-Tief gelegen hatte.

Anleger fragen sich offenbar weiter, ob die tags zuvor bestätigten Jahresziele von Fielmann möglicherweise doch zu hoch liegen. Analyst Thomas Wissler von MWB Research hält sowohl den angestrebten Umsatz als auch die avisierte Profitabilität allerdings für gut erreichbar. Zudem lobte er die "klaren Ziele für 2030", die angesichts der verlässlichen Umsetzung in der Vergangenheit für eine attraktive Anlagestory sorgten.

Mit seinem Kursziel von 68 Euro traut er den Aktien eine Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2021 zu. Der vermeintliche Bruch des Abwärtstrends seit Anfang 2020 war zuletzt allerdings nur ein Strohfeuer.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fielmann

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fielmann

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Fielmann AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025Fielmann HoldWarburg Research
18.07.2025Fielmann HaltenDZ BANK
11.07.2025Fielmann AddBaader Bank
11.07.2025Fielmann HoldWarburg Research
22.05.2025Fielmann BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.07.2025Fielmann AddBaader Bank
22.05.2025Fielmann BuyBaader Bank
30.04.2025Fielmann BuyBaader Bank
05.03.2025Fielmann BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.03.2025Fielmann KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.08.2025Fielmann HoldWarburg Research
18.07.2025Fielmann HaltenDZ BANK
11.07.2025Fielmann HoldWarburg Research
02.05.2025Fielmann HoldWarburg Research
08.01.2025Fielmann HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.02.2023Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
05.01.2023Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.12.2022Fielmann SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.2022Fielmann SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2022Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fielmann AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen