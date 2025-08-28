DAX23.944 -0,4%ESt505.369 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Langfristig zuversichtlich

Palantir-Aktie mit Kursrückgang nach Rekordhoch - Analysten warnen vor Überbewertung

29.08.25 13:03 Uhr
NASDAQ-Aktie Palantir fällt: Nach Allzeithoch folgt der Kursrutsch - Analysten befürchten Überbewertung | finanzen.net

Die Palantir-Aktie scheint nach ihrem jüngsten Rekordhoch eine Korrekturphase eingeleitet zu haben. Analysten warnen vor einer möglichen Überbewertung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
134,06 EUR -0,42 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Palantir kletterte Mitte August auf neues Rekordhoch
• Analysten warnen vor hoher Bewertung und möglichen Risiken
• Palantir-Aktie unter Druck

Fundamentaldaten und Wachstumsperspektiven

Palantir konnte im zweiten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten klar übertreffen. So verbuchte der Software- und Dienstleistungskonzern einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar, wie Anfang August berichtet wurde. Der Gewinn belief sich derweil auf 0,14 US-Dollar je Aktie, nachdem im Vorfeld 0,08 US-Dollar erwartet wurden.

Das Unternehmen profitiert insbesondere von Aufträgen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der öffentlichen Auftragsvergabe.

Risiken und Analysteneinschätzungen

Trotz der positiven Geschäftsentwicklung warnen Analysten vor den hohen Bewertungen. Das Kursziel variiert bei TipRanks stark: Einige Analysten setzen es bei 45,00 US-Dollar, während andere ein Kursziel von bis zu 200 US-Dollar sehen. Einige Experten äußern Bedenken hinsichtlich einer möglichen Marktblase im Bereich der Künstlichen Intelligenz, was zu einer erhöhten Volatilität führen könnte. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 154,47 US-Dollar und damit rund 2,3 Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs von 158,12 US-Dollar. Während vier Experten den Anteilsschein zum Kauf empfehlen, raten 13 zum Halten. Dem gegenüber stehen zwei Verkaufsempfehlungen.

Palantir-Aktie im Abwärtstaumel

Nachdem die Palantir-Aktie noch am 12. August ein Allzeithoch bei 190,00 US-Dollar erklommen hatte, geht es seitdem immer wieder nach unten. Im heutigen vorbörslichen NASDAQ-Handel verlieren die Titel zeitweise 1,18 Prozent auf 156,25 US-Dollar. Investoren sollten die hohe Bewertung und die damit verbundenen Risiken berücksichtigen.

Dennoch zeigt das Papier trotz kurzfristiger Kursrückgänge eine starke langfristige Performance. Seit Jahresbeginn ist es bereits um fast 110 Prozent nach oben gegangen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

