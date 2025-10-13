S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnender Palantir-Einstieg?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Palantir-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Palantir-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,08 USD. Bei einem Palantir-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.237,624 Palantir-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.10.2025 auf 175,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 217.128,71 USD wert. Mit einer Performance von +2.071,29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Palantir-Wert an der Börse wurde auf 415,84 Mrd. USD beziffert. Am 30.09.2020 fand der erste Handelstag der Palantir-Aktie an der Börse NAS statt. Das Palantir-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net