Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 172,81 USD.
Die Palantir-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,5 Prozent auf 172,81 USD nach. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 170,86 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 176,15 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.921.709 Palantir-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 9,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 40,36 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 76,64 Prozent wieder erreichen.
Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palantir 0,06 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,00 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 678,13 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Palantir-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,647 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
