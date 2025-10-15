DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.305 +0,6%Top 10 Crypto14,96 -2,9%Nas22.673 +0,7%Bitcoin95.297 -2,3%Euro1,1636 +0,2%Öl61,87 -0,7%Gold4.192 +1,2%
Anwalt: Rom stoppt Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem

15.10.25 18:10 Uhr

ROM (dpa-AFX) - Italiens oberstes Gericht hat die Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee an Deutschland gestoppt. Der Kassationshof in Rom hob die Entscheidung einer Vorinstanz auf, wie der Anwalt des 49 Jahre alten Ukrainers der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete über den Auslieferungsstopp./cs/DP/jha