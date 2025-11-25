Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,12 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler von 5,20 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Asumendi stufte Autoliv hoch und sieht in Continental seinen Top-Reifenwert. Bei Schaeffler lobte er die Kombination mit der übernommenen Vitesco, bleibt aber kurzfristig vorsichtig./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Neutral
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
6,39 €
|Abst. Kursziel*:
-6,18%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
6,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,54%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
