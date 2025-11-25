DAX 23.695 +1,0%ESt50 5.649 +1,3%MSCI World 4.380 +1,1%Top 10 Crypto 11,99 -1,7%Nas 23.256 +1,0%Bitcoin 75.568 +0,1%Euro 1,1592 +0,2%Öl 62,53 -0,2%Gold 4.168 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
JETZT LIVE: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld JETZT LIVE: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld
TKMS-Aktie weiter auf Erholungskurs: Analyst treibt den Titel an TKMS-Aktie weiter auf Erholungskurs: Analyst treibt den Titel an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schaeffler Aktie

Kaufen
Verkaufen
Schaeffler Aktien-Sparplan
6,42 EUR -0,06 EUR -0,93 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,12 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHA010

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHA0100

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCAFF

JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

08:11 Uhr
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
6,42 EUR -0,06 EUR -0,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler von 5,20 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Asumendi stufte Autoliv hoch und sieht in Continental seinen Top-Reifenwert. Bei Schaeffler lobte er die Kombination mit der übernommenen Vitesco, bleibt aber kurzfristig vorsichtig./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
6,39 €		 Abst. Kursziel*:
-6,18%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
6,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,54%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

08:11 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Schaeffler Kaufen DZ BANK
11.11.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Schaeffler Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

finanzen.net Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX klettert
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Kursreaktion der Schaeffler-Aktie: Führungskraft ändert Engagement
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag
finanzen.net XETRA-Handel SDAX zeigt sich zum Start schwächer
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Sascha Zaps, sell
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Matthias Zink, buy
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy
EQS Group EQS-News: Schaeffler sells turbocharger business in China
EQS Group EQS-News: Schaeffler and Neura Robotics launch future-oriented technology partnership
EQS Group EQS-News: Schaeffler delivers robust third quarter
EQS Group EQS-Adhoc: Schaeffler AG: Schaeffler AG raises guidance for free cash flow before cash in- and outflows for M&A activities for fiscal year 2025
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy
RSS Feed
Schaeffler AG zu myNews hinzufügen