Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 81,81 CHF.
Das Papier von Nestlé befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,9 Prozent auf 81,81 CHF ab. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 81,65 CHF. Bei 82,06 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 188.104 Nestlé-Aktien.
Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,11 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,10 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,81 CHF.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
