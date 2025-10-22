APA ots news: Nachhaltig und digital unterwegs: 26 Mio. Euro-Förderpaket für Mobilitätsforschung

"Mobilitätswende voranbringen" als gemeinsames Motto des BMIMI

und des Klima- und Energiefonds

Wien (APA-ots) - Die Mobilitätswende bringt nicht nur technische und

infrastrukturelle

Herausforderungen mit sich, sondern verlangt vor allem Veränderungen

im individuellen Mobilitätsverhalten sowie entsprechende

regulatorische Weichenstellungen. Das Bundesministerium für

Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) startet heute seine

neue FTI-Ausschreibung "Mobilitätswende 2025/2 - Mobilitätssystem" (

8,6 Mio. Euro). Im Zentrum stehen die Entwicklung und Anwendung

innovativer Lösungen zur Verkehrsvermeidung, -verlagerung und -

verbesserung. Um das Mobilitätssystem außerdem stärker zu vernetzen

und für Nutzer:innen zugänglicher zu machen, ergänzen zwei Mobilitäts

-Forschungsprogramme des Klima- und Energiefonds dieses Angebot: Für

das Programm "Zero Emission Mobility plus" stellt der Klima- und

Energiefonds 9 Mio. Euro bereit, für die "Digitale Transformation in

der Mobilität & Rail4Climate" stehen 8,4 Millionen Euro zur

Verfügung. Beide Ausschreibungen sind aus Mitteln des BMIMI dotiert.

Mobilitätsminister Peter Hanke : "Dieses umfassende Förderpaket

zielt darauf ab, ein leistbares, klimafreundliches, effizientes und

für alle zugängliches Mobilitätssystem zu schaffen. Mit innovativen

Technologien, entwickelt in Österreich, treiben wir die

Dekarbonisierung und Transformation des Verkehrs voran. Denn die

Mobilitätswende schafft zukunftssichere Arbeitsplätze und eröffnet

österreichischen Technologien die Chance, international eine führende

Rolle einzunehmen."

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, Bernd Vogl : "Für

eine erfolgreiche Mobilitätswende braucht es den konsequenten Umstieg

auf emissionsfreien Verkehr und die Stärkung der Multimobilität. Wenn

alle Verkehrsträger sinnvoll kombiniert werden, d.h. ein integriertes

System entsteht, schaffen wir auch die Grundlage für eine nachhaltige

und zukunftsfähige Mobilität in Österreich."

Zwtl.: Details zu den Programmen

Zwtl.: FTI-Schwerpunkt Mobilitätswende - Systeminnovationen für die

Mobilitätswende

Mit dem FTI-Schwerpunkt Mobilitätswende verfolgt das BMIMI das

Ziel eines klimaneutralen Mobilitätssystems bis 2040 und die dafür

erforderlichen Forschungs-, Technologie- und Innovations-Beiträge zur

Verkehrsvermeidung, -verlagerung und -verbesserung sowie zur

Förderung der Kreislaufwirtschaft im Mobilitätssystem. Gleichzeitig

sollen durch die Maßnahmen des FTI-Schwerpunkts Mobilitätswende die

Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Akteure gestärkt werden, indem

diese neuen Technologien entwickeln, sich in internationalen

Wertschöpfungsketten positionieren, aktiv zur Transformation des

Mobilitätssystems beitragen und davon profitieren.

Der Call "Mobilitätssystem" zielt auf Systeminnovationen, die

Personen- und Güterverkehr auf den Umweltverbund verlagern oder

vermeiden. Gefördert werden nachhaltige Mobilitäts- und

Transportplanungsansätze, innovative Governance-Modelle, resiliente

Verkehrsinfrastrukturen sowie barrierefreie und inklusive

Mobilitätsdienste.

Im aktuellen Call werden F&E-Vorhaben in folgenden Schwerpunkten

gefördert:

-

Lokale und regionale Demonstrationsprojekte

-

Systeminnovationen für ein zukunftsfähiges Mobilitätssystem

-

Verkehrsinfrastrukturforschung

-

Qualifizierungsnetzwerke

Der mit 8,6 Mio. Euro dotierte Förder-Call richtet sich an

österreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie

öffentliche Bedarfsträger:innen.

Die Einreichung von Projektanträgen ist ausschließlich bei der

FFG via eCall, möglich, die Frist dafür endet am 25.02.2026 (12:00

Uhr).

Leitfaden und Details zur Ausschreibung:

Mobilitätswende 2025/2 - Mobilitätssystem | FFG

Online-Infoveranstaltung am 23.10.2025 (14:00-16:00 Uhr):

Für potenzielle Einreicher:innen findet am 23. Oktober eine

kostenlose Online-Infoveranstaltung statt. Den Link zur Anmeldung

finden Sie hier.

Zwtl.: Zero Emission Mobility plus

Das Programm "Zero Emission Mobility plus" ist mit 9 Millionen

Euro dotiert. Zero-Emission-Technologien in Österreich sind Teil

eines vernetzten Mobilitätssystems von E-Nutzfahrzeugen, Bussen und

PKWs bis hin zu E-Scootern und (E)-Fahrrädern. Grundlage dafür sind

intelligente Stromnetze sowie passende Lade- und Tankinfrastrukturen.

Mit dem Programm sollen Lösungen entstehen, die ein leistbares,

umweltfreundliches und effizientes Mobilitätssystem ermöglichen.

Wichtige Ergebnisse sind dabei sowohl neue Technologien als auch

integrierte Mobilitätslösungen, die rasch umgesetzt werden können und

Wertschöpfung in Österreich schaffen.

Die Ausschreibung "Zero Emission Mobility plus" richtet sich an

österreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die

Forschungsprojekte sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen

zu den Themen Zero-Emission-Technologien, sowie gesellschaftlicher

Fragestellungen zur Unterstützung der Mobilitätswende einreichen

können.

Im Themenschwerpunkt "Zero Emission Mobility" werden Projekte in

folgenden fünf Schwerpunkten gefördert:

-

Zero Emission Vehicles

-

Zero Emission Infrastructure

-

Integrierte systemische Lösungen für Fahrzeug und Infrastruktur

-

Vehicle-to-Grid Demonstrator

-

Demonstration von emissionsfreien Spezialfahrzeugen im

Realbetrieb

Darüber hinaus werden F&E-Dienstleistungen zu spezifischen Themen

ausgeschrieben, die definierte Fragestellungen beleuchten.

Zudem umfasst das Programm den Schwerpunkt "Nachhaltige Mobilität

in der Praxis", dessen Fokus auf der Aktiven Mobilität und dem

Mobilitätsmanagement sowie deren Beitrag zur systemischen

Verlagerung, Vermeidung und verträglicheren Gestaltung des Verkehrs

liegt.

Die Einreichung von Projektanträgen ist ausschließlich bei der

FFG via eCall möglich, die Frist dafür endet am 11.02.2026, 12:00

Uhr. Ein Vorgespräch bis 14.01.2026 ist für Leitprojekte

verpflichtend.

Details zur Ausschreibung:

https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/zero-emission-mobility-plus-

2025/

Leitfaden "Zero Emission Mobility plus:

https://www.klimafonds.gv.at/wp-

content/uploads/2025/10/Leitfaden_ZEMplus_2025.pdf

Zwtl.: Digitale Transformation in der Mobilität & Rail4Climate

In Summe stehen für das Förderprogramm 2025 8,4 Mio. Euro zur

Verfügung.

Der Ausschreibungsschwerpunkt "Digitale Transformation in der

Mobilität" setzt bewusst Maßnahmen für den weiteren Ausbau der

österreichischen Mobilitätsdateninfrastrukturen. Diese stellt eine

wichtige Voraussetzung für ein resilientes, nachhaltiges und

zukunftssicheres Mobilitätssystem in Österreich dar. Im Fokus der

Ausschreibung stehen daher die Schaffung und Verbesserung von

Datengrundlagen und Dienste in Österreich, die gemeinsam von Bund,

Ländern, Städten und Gemeinden getragen werden.

Mit "Rail4Climate" werden gezielt Projekte gefördert, die den

Bahnverkehr leistungsfähiger, effizienter und damit attraktiver

machen. Weit fortgeschrittene Forschungsergebnisse sollen in der

Praxis erprobt werden, um schneller in die industrielle Umsetzung zu

kommen. "Rail4Climate" fördert Projekte zur Digitalisierung und

Automatisierung der Eisenbahn, um die Kapazität der Bahn weiter zu

erhöhen und die Produktivität des Sektors zu stärken.

Das Programm "Digitale Transformation in der Mobilität &

Rail4Climate" richtet sich u.a. an Verkehrsunternehmen und -verbünde

sowie Infrastrukturbetreiber:innen, Anbieter:innen von

Mobilitätsdienstleistungen und digitalen Mobilitätsdiensten,

Bundesländer, Städte und Gemeinden, Forschungseinrichtungen sowie die

Bahnen, die Bahnindustrie und an alle Akteur:innen, die zu den Zielen

der Ausschreibung beitragen wollen.

Ein Beratungsgespräch mit der FFG wird vor Projekteinreichung für

alle Projekteinreichungen des Ausschreibungsschwerpunkts

"Rail4Climate" empfohlen.

Die Einreichung von Projektanträgen ist ausschließlich bei der

FFG via eCall, möglich, die Frist dafür endet am 28.01.2026 (12:00

Uhr).

Details zur Ausschreibung:

https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/dtmr4c-2025/

Leitfaden "Digitale Transformation in der Mobilität &

Rail4Climate":

https://www.klimafonds.gv.at/wp-

content/uploads/2025/09/Leitfaden_DTMR4C_2025.pdf

Online-Infoveranstaltung am 21.11.2025 (09:30-11:30 Uhr):

Für potenzielle Einreicher:innen findet am 21. November eine

kostenlose Online-Infoveranstaltung statt. Den Link zur Anmeldung

finden Sie hier.

