COMPANY TALK/Unilever wächst in USA dank E-Commerce

Unilever wächst nach Einschätzung von CEO Fernando Fernandez in den USA dank seines Engagements in schnell wachsenden Segmenten in Schlüsselkategorien und spezifischen Kanälen wie dem E-Commerce schneller als in anderen Teilen der Welt. Das Engagement im E-Commerce in den USA habe zu erheblichem Wachstum geführt, insbesondere durch Plattformen wie die Webseite von Walmart und Amazon.com, ergänzte er gegenüber Journalisten. Das Unternehmen habe in den USA auch Marktanteile in seinen Produktkategorien für Gesundheits- und Haarpflege gewonnen, so Fernandez. Die am schnellsten wachsenden Kunden des Unternehmens in den USA seien Amazon, Walmart und Dollar General, was zeige, dass das Portfolio für preisbewusste Verbraucher weiterhin attraktiv sei, sagte er. Die Aktien legen um 1,3 Prozent auf 47,13 Pfund zu.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung