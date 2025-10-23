COMPANY TALK/Unilever wächst in USA dank E-Commerce
Werte in diesem Artikel
Unilever wächst nach Einschätzung von CEO Fernando Fernandez in den USA dank seines Engagements in schnell wachsenden Segmenten in Schlüsselkategorien und spezifischen Kanälen wie dem E-Commerce schneller als in anderen Teilen der Welt. Das Engagement im E-Commerce in den USA habe zu erheblichem Wachstum geführt, insbesondere durch Plattformen wie die Webseite von Walmart und Amazon.com, ergänzte er gegenüber Journalisten. Das Unternehmen habe in den USA auch Marktanteile in seinen Produktkategorien für Gesundheits- und Haarpflege gewonnen, so Fernandez. Die am schnellsten wachsenden Kunden des Unternehmens in den USA seien Amazon, Walmart und Dollar General, was zeige, dass das Portfolio für preisbewusste Verbraucher weiterhin attraktiv sei, sagte er. Die Aktien legen um 1,3 Prozent auf 47,13 Pfund zu.
Kontakt: redaktion@dowjones.com
DJG/DJN/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2025 07:53 ET (11:53 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:16
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:31
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:46
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:16
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:46
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen