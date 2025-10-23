DAX24.100 -0,2%Est505.646 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -0,3%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.002 +1,4%Euro1,1601 -0,1%Öl65,23 +1,4%Gold4.130 +0,9%
Top News
Trump sagt Treffen mit Putin ab: So regieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK Trump sagt Treffen mit Putin ab: So regieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
Medpace: Beschleunigt die Biotech-Forschung und erhöht die 2025er Prognose. KI-Disruption könnte das Geschäftsvolumen deutlich erhöhen! Medpace: Beschleunigt die Biotech-Forschung und erhöht die 2025er Prognose. KI-Disruption könnte das Geschäftsvolumen deutlich erhöhen!
COMPANY TALK/Unilever wächst in USA dank E-Commerce

23.10.25 13:52 Uhr
Unilever wächst nach Einschätzung von CEO Fernando Fernandez in den USA dank seines Engagements in schnell wachsenden Segmenten in Schlüsselkategorien und spezifischen Kanälen wie dem E-Commerce schneller als in anderen Teilen der Welt. Das Engagement im E-Commerce in den USA habe zu erheblichem Wachstum geführt, insbesondere durch Plattformen wie die Webseite von Walmart und Amazon.com, ergänzte er gegenüber Journalisten. Das Unternehmen habe in den USA auch Marktanteile in seinen Produktkategorien für Gesundheits- und Haarpflege gewonnen, so Fernandez. Die am schnellsten wachsenden Kunden des Unternehmens in den USA seien Amazon, Walmart und Dollar General, was zeige, dass das Portfolio für preisbewusste Verbraucher weiterhin attraktiv sei, sagte er. Die Aktien legen um 1,3 Prozent auf 47,13 Pfund zu.

Kontakt: redaktion@dowjones.com

DJG/DJN/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 07:53 ET (11:53 GMT)

