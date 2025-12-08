Unilever Aktie
Marktkap. 125,04 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die am Montag erfolgte Abspaltung von Magnum Ice Cream sei der nächste Meilenstein im Umbau des Konsumgüterkonzerns, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Sie rechnet mit einer Neubewertung auf dem Weg hin zum auf mehr auf Beauty- und Körperpflegeprodukte fokussierten Unternehmen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|11:41
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.