JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

08:01 Uhr
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die am Montag erfolgte Abspaltung von Magnum Ice Cream sei der nächste Meilenstein im Umbau des Konsumgüterkonzerns, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Sie rechnet mit einer Neubewertung auf dem Weg hin zum auf mehr auf Beauty- und Körperpflegeprodukte fokussierten Unternehmen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
48,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

