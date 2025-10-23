Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste
Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 81,56 CHF ab.
Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 81,56 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 81,43 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,85 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 341.410 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,90 CHF ab. Abschläge von 14,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 83,81 CHF.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,34 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
