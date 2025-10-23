Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 80,82 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 80,82 CHF abwärts. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,81 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 81,85 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 801.321 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,51 Prozent.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,10 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 83,81 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

