Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot
Dollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger
MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?
S&P 500 im Fokus

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter

07.10.25 22:32 Uhr
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter | finanzen.net

Der S&P 500 notierte zum Handelsschluss im Minus.

Zum Handelsschluss fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,38 Prozent auf 6.714,59 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 52,760 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,136 Prozent fester bei 6.749,44 Punkten, nach 6.740,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.699,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.754,49 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 6.481,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der S&P 500 auf 6.229,98 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, lag der S&P 500 noch bei 5.695,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,42 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.754,49 Punkten. Bei 4.835,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit AppLovin (+ 7,64 Prozent auf 631,85 USD), Estée Lauder Companies (+ 4,53 Prozent auf 92,68 USD), PayPal (+ 4,03 Prozent auf 63,20 EUR), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,83 Prozent auf 211,51 USD) und Dell Technologies (+ 3,51 Prozent auf 150,87 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Seagate Technology (-7,34 Prozent auf 225,01 USD), Ford Motor (-6,14 Prozent auf 11,92 USD), DR Horton (-6,05 Prozent auf 161,16 USD), Lam Research (-5,90 Prozent auf 140,35 USD) und Applied Materials (-5,52 Prozent auf 211,56 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 32.385.042 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,902 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

