Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Profil
LUS-DAX im Blick

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot

07.10.25 17:57 Uhr
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot

Der LUS-DAX verlor am zweiten Tag der Woche an Wert.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,31 Prozent schwächer bei 24.376,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.455,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.308,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.648,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23.957,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, lag der LUS-DAX noch bei 19.035,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 22,10 Prozent aufwärts. Bei 24.645,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Symrise (+ 2,31 Prozent auf 76,22 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 235,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,16 Prozent auf 46,25 EUR), Beiersdorf (+ 0,99 Prozent auf 91,72 EUR) und Henkel vz (+ 0,86 Prozent auf 70,02 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen BMW (-2,02 Prozent auf 87,48 EUR), Bayer (-2,01 Prozent auf 27,78 EUR), Continental (-1,96 Prozent auf 57,92 EUR), Siemens Energy (-1,73 Prozent auf 104,90 EUR) und Infineon (-1,58 Prozent auf 33,54 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4.386.863 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 268,033 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Im Index bietet die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

