Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot
Der LUS-DAX verlor am zweiten Tag der Woche an Wert.
Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,31 Prozent schwächer bei 24.376,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.455,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.308,50 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.648,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23.957,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, lag der LUS-DAX noch bei 19.035,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 22,10 Prozent aufwärts. Bei 24.645,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Symrise (+ 2,31 Prozent auf 76,22 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 235,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,16 Prozent auf 46,25 EUR), Beiersdorf (+ 0,99 Prozent auf 91,72 EUR) und Henkel vz (+ 0,86 Prozent auf 70,02 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen BMW (-2,02 Prozent auf 87,48 EUR), Bayer (-2,01 Prozent auf 27,78 EUR), Continental (-1,96 Prozent auf 57,92 EUR), Siemens Energy (-1,73 Prozent auf 104,90 EUR) und Infineon (-1,58 Prozent auf 33,54 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4.386.863 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 268,033 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Im Index bietet die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.
