DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto16,62 -4,5%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.140 -2,3%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.968 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
DAX-Kursentwicklung

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

07.10.25 17:57 Uhr
Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen | finanzen.net

Der DAX zeigte sich heute wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
187,30 EUR -0,90 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
27,75 EUR -0,45 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
91,54 EUR 0,16 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
88,14 EUR -1,48 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
58,46 EUR -0,98 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
28,97 EUR -0,16 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
46,21 EUR 0,53 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
70,08 EUR 0,88 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
33,55 EUR -0,41 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
34,61 EUR 0,54 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
236,10 EUR 2,70 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
104,70 EUR -2,30 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
76,12 EUR 1,30 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.388,9 PKT 10,6 PKT 0,04%
Charts|News|Analysen

Letztendlich schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 24.388,90 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,103 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,092 Prozent höher bei 24.400,77 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24.378,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24.452,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.308,04 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der DAX mit 23.596,98 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wies der DAX 24.073,67 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, erreichte der DAX einen Wert von 19.104,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,79 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.639,10 Punkten. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 2,31 Prozent auf 76,22 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 235,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,16 Prozent auf 46,25 EUR), Beiersdorf (+ 0,99 Prozent auf 91,72 EUR) und Henkel vz (+ 0,86 Prozent auf 70,02 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen BMW (-2,02 Prozent auf 87,48 EUR), Bayer (-2,01 Prozent auf 27,78 EUR), Continental (-1,96 Prozent auf 57,92 EUR), Siemens Energy (-1,73 Prozent auf 104,90 EUR) und Infineon (-1,58 Prozent auf 33,54 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4.386.863 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 268,033 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,20 zu Buche schlagen. Im Index weist die Porsche Automobil-Aktie mit 5,90 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
12:46Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:31Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12:46Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:31Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen