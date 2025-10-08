DAX24.429 +0,2%Est505.624 +0,2%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto17,00 -0,5%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1614 -0,4%Öl66,00 +0,4%Gold4.037 +1,3%
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Beiersdorf im Blick

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag mit Abschlägen

08.10.25 09:28 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 91,56 EUR nach.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 91,56 EUR ab. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,24 EUR nach. Bei 91,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.903 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Gewinne von 50,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 5,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 123,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
10:36Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:36Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
23.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

