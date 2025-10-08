Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Beiersdorf im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 91,56 EUR nach.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 91,56 EUR ab. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,24 EUR nach. Bei 91,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.903 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Gewinne von 50,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 5,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 123,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

