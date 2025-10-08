AUKTION/Schwache Nachfrage nach 2042er Bundesanleihe
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2041 bzw. 2042 im Auktionsverfahren platziert, wobei letztere "technisch unterzeichnet" waren, die Nachfrage blieb also unterhalb des Angebotsvolumens.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 10. September bzw. 6. August:
Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit
Laufzeit bis 15. Mai 2041
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 2,360 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 853 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,8 (2,2)
Durchschnittsrendite 3,06% (3,03%)
Settlement 10. Oktober 2025
Emission 3,25-prozentige Bundesanleihe mit
Laufzeit bis 4. Juli 2042
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 908 Mio EUR
Zuteilungsbetrag 733 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,2 (2,9)
Durchschnittsrendite 3,08% (3,00%)
Settlement 10. Oktober 2025
