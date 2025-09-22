Beiersdorf-Aktie stabil: Tesa bekommt zum 1. Oktober neuen Chef
Die Beiersdorf-Klebstoff-Tochter Tesa bekommt zum 1. Oktober einen neuen CEO. Wie Beiersdorf mitteilte, hat der Aufsichtsrat Kourosh Bahrami zum neuen Vorstandsvorsitzenden von Tesa bestellt.
Werte in diesem Artikel
Er wird das Amt von Norman Goldberg übernehmen, der das Unternehmen laut Mitteilung auf eigenen Wunsch verlässt. Bahrami kommt vom Wettbewerber Henkel, bei dem er zuletzt das Loctite-Industrieklebstoffgeschäft leitete. Im Beiersdorf-Vorstand ist CFO Astrid Hermann für Tesa zuständig.
Die Beiersdorf-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 88,92 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Beiersdorf News
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Beiersdorf
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen