Chefwechsel

Beiersdorf-Aktie stabil: Tesa bekommt zum 1. Oktober neuen Chef

23.09.25 12:56 Uhr
Beiersdorf-Aktie stabil: Tesa mit neuem CEO | finanzen.net

Die Beiersdorf-Klebstoff-Tochter Tesa bekommt zum 1. Oktober einen neuen CEO. Wie Beiersdorf mitteilte, hat der Aufsichtsrat Kourosh Bahrami zum neuen Vorstandsvorsitzenden von Tesa bestellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
89,24 EUR -1,02 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Er wird das Amt von Norman Goldberg übernehmen, der das Unternehmen laut Mitteilung auf eigenen Wunsch verlässt. Bahrami kommt vom Wettbewerber Henkel, bei dem er zuletzt das Loctite-Industrieklebstoffgeschäft leitete. Im Beiersdorf-Vorstand ist CFO Astrid Hermann für Tesa zuständig.

Die Beiersdorf-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 88,92 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Beiersdorf

