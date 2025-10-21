DAX24.275 +0,1%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.302 -1,3%
Aktie im Blick

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

21.10.25 09:22 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Beiersdorf-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 96,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
96,26 EUR -0,20 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 96,20 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 96,22 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,90 EUR nach. Bei 96,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.442 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 137,70 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 30,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 87,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,50 EUR an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Beiersdorf

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
13.10.2025Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
13.10.2025Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
23.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen