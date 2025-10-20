Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf reagiert am Montagmittag positiv
Die Aktie von Beiersdorf zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 95,70 EUR.
Um 11:48 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 95,70 EUR zu. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,92 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.986 Beiersdorf-Aktien.
Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 43,89 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 87,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,50 EUR.
Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,41 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.
