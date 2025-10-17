DAX23.860 -1,7%Est505.603 -0,9%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,45 -3,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,93 -0,2%Gold4.320 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. Silber, HPE, Meta im Fokus
Top News
Merck-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung Merck-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Aktienentwicklung

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag in Grün

17.10.25 12:04 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 94,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
93,92 EUR 1,08 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,9 Prozent auf 94,22 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,22 EUR. Zuletzt wechselten 51.806 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 46,15 Prozent zulegen. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 87,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 121,50 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Beiersdorf die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Beiersdorf-Aktie mit Buy

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Beiersdorf

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
23.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen