Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 94,22 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,9 Prozent auf 94,22 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,22 EUR. Zuletzt wechselten 51.806 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 46,15 Prozent zulegen. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 87,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 121,50 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.
Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Beiersdorf die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|08.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|08.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|23.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
