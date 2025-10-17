Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 94,22 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 46,15 Prozent zulegen. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 87,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 121,50 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Beiersdorf die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.

