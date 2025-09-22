ANALYSE-FLASH: UBS belässt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 98 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Sell" belassen. Das Umsatzwachstum dürfte gegenüber dem zweiten Quartal etwas angezogen haben, schrieb Guillaume Delmas am Montag in seinem Ausblick auf den in einem Monat erwarteten Zwischenbericht. Zunächst sieht er aber ein unverändertes Umfeld und kaum Innovationsschub bei den Hamburgern./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen