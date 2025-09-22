DAX23.650 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.757 +0,3%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 98 Euro

23.09.25 09:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
89,18 EUR -1,08 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Sell" belassen. Das Umsatzwachstum dürfte gegenüber dem zweiten Quartal etwas angezogen haben, schrieb Guillaume Delmas am Montag in seinem Ausblick auf den in einem Monat erwarteten Zwischenbericht. Zunächst sieht er aber ein unverändertes Umfeld und kaum Innovationsschub bei den Hamburgern./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 21:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

