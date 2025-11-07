Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 93,42 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 93,42 EUR zu. Bei 93,60 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 93,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 151.251 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 47,40 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (87,02 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 119,00 EUR.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

