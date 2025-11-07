Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 93,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:05 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 93,40 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 93,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 93,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 2.592 Aktien.
Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 47,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 119,00 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,38 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht
So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein
Beiersdorf-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen