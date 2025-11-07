DAX23.661 -0,3%Est505.596 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1544 ±-0,0%Öl64,20 +1,0%Gold4.005 +0,7%
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Aufwind

07.11.25 09:22 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 93,40 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 93,40 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 93,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 93,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 2.592 Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 47,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 119,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
