Notierung im Blick

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

06.11.25 09:22 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 93,74 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
93,80 EUR 0,48 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 93,74 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 93,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 93,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 9.091 Aktien.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 137,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 87,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 7,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein

Beiersdorf-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung

Bildquellen: Beiersdorf AG

