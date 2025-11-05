Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 93,14 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 93,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 93,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,88 EUR. Zuletzt wechselten 50.284 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.
Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 7,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,00 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.
Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,38 EUR je Beiersdorf-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht
So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein
Beiersdorf-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Beiersdorf AG
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen