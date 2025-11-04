DAX23.934 -0,8%Est505.655 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 -0,2%Nas23.555 -1,2%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,48 -0,6%Gold3.973 -0,7%
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX im Minus -- US-Börsen leichter -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher
Kursverlauf

04.11.25 16:08 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 92,18 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 92,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 96.290 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 33,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 87,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 119,10 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein

Beiersdorf-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung

Bildquellen: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
27.10.2025Beiersdorf BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
