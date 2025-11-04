DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.364 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,43 -0,6%Gold3.937 -1,6%
Qiagen schüttet bis zu 500 Mio Dollar an Aktionäre aus

04.11.25 20:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,00 EUR 0,57 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Qiagen will den auf der Hauptversammlung im Juni beschlossenen synthetischen Aktienrückkauf im Volumen von maximal 500 Millionen US-Dollar Anfang kommenden Jahres umsetzen. Dabei soll eine unmittelbare Kapitalrückzahlung mit einer Aktienzusammenlegung ("Reverse Stock Split") kombiniert werden. Der synthetische Aktienrückkauf werde am oder um den 7. Januar 2026 wirksam und soll in den darauffolgenden Tagen marktkonform abgewickelt werden, teilte der Konzern mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 14:13 ET (19:13 GMT)

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

