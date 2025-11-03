Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 91,62 EUR.
Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 91,62 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,88 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.192 Beiersdorf-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 87,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 5,02 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 119,10 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,38 EUR fest.
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
