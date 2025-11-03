DAX24.163 +0,9%Est505.683 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 -2,7%Nas23.785 +0,3%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1520 -0,1%Öl64,59 -0,7%Gold4.016 +0,3%
Notierung im Blick

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Nachmittag südwärts

03.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 91,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
91,86 EUR 0,36 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 91,62 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,88 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.192 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 87,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 5,02 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 119,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein

Beiersdorf-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung

Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 

Bildquellen: Beiersdorf AG

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
27.10.2025Beiersdorf BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
27.10.2025Beiersdorf BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

