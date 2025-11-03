Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 92,04 EUR.

Das Papier von Beiersdorf legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 92,04 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,06 EUR an. Bei 91,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.076 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (87,02 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 5,45 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 119,10 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

