Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 92,16 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 92,16 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,62 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.653 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,41 Prozent. Bei 87,02 EUR fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,30 EUR.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent

Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen