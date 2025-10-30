DAX24.117 ±-0,0%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.683 -1,2%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,88 ±-0,0%Gold4.005 +1,5%
Kursentwicklung

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

30.10.25 16:08 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 91,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
91,64 EUR -0,30 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 91,48 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 92,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 91,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.311 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 33,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,02 EUR ab. Abschläge von 4,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,30 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,39 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 

Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

