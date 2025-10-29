Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Beiersdorf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 91,82 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 91,82 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 43.683 Stück.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 5,23 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 119,30 EUR angegeben.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,39 EUR im Jahr 2025 aus.

