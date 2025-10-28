Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Dienstagnachmittag ein

Beiersdorf im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 93,16 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 93,16 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 92,62 EUR. Bei 94,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 71.393 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,81 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 87,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,59 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,30 EUR an.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

