Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 94,52 EUR zu.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 94,52 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.501 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 31,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 87,02 EUR. Abschläge von 7,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 119,30 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Beiersdorf die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Overweight für Beiersdorf-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Beiersdorf-Aktie tiefer: UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 92 Euro - 'Sell'