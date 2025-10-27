Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Montagmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 93,26 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 93,26 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 92,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,56 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 69.116 Aktien.

Bei einem Wert von 137,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Gewinne von 47,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,02 EUR am 26.09.2025. Abschläge von 6,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,30 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

