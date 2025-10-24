Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Vormittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 96,26 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 96,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,02 EUR aus. Mit einem Wert von 96,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 8.927 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 30,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,02 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 9,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 121,50 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,39 EUR je Aktie.

