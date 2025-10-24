DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 +0,1%Nas23.229 +1,3%Bitcoin94.896 +0,2%Euro1,1629 +0,1%Öl66,31 +0,5%Gold4.127 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Intel 855681 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

MÄRKTE USA/Günstige Inflationsdaten treiben Indizes auf Rekordhochs

24.10.25 18:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deckers Outdoor Corp.
77,32 EUR -11,34 EUR -12,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ford Motor Co.
11,59 EUR 1,13 EUR 10,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
32,88 EUR 0,34 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
131,30 EUR 0,88 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Target Corp.
82,00 EUR 1,16 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Fester präsentieren sich die US-Aktienmärkte am Freitag im Verlauf. Die Verbraucherpreise in den USA sind im September sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate auf Monatssicht etwas weniger stark gestiegen als von Ökonomen vorhergesagt. Das lindert Inflationsängste und unterstützt Zinssenkungserwartungen. Leicht stützend wirkt auch die Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Zollkonflikts, wenn sich in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping trifft.

Wer­bung

Gegen Mittag (Ortszeit New York) steigt der Dow-Jones-Index um 1,1 Prozent auf 47.270 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,9 Prozent und der Nasdaq-Composite 1,2 Prozent. Alle drei Indizes notieren auf neuen Rekordständen.

Die Verbraucherpreisdaten wurden wegen der Haushaltssperre mit zweiwöchiger Verspätung veröffentlicht. Aufgrund des nunmehr seit gut drei Wochen andauernden "Shutdown" wurden viele Staatsbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt, so dass aktuell viele Konjunkturdaten nicht ermittelt werden. Nicht nur den Anlegern fehlen daher Orientierungshilfen, auch die US-Notenbank muss ihre geldpolitischen Entscheidungen auf einer dünneren Datenbasis treffen als gewohnt. Die Inflation ist jedoch eines der Kriterien, an denen die Federal Reserve ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet damit, dass die Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird.

Neben den Inflationsdaten wurden die von S&P Global erhobenen Oktober-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Sie zeugten von einer stärkeren Belebung der Wirtschaftsaktivität in den USA als angenommen. Der von der Uni-Michigan-Index ermittelte Index für die Verbraucherstimmung ging im Oktober stärker zurück als erwartet. Die Veröffentlichung der zunächst angekündigten September-Daten zu den Neubauverkäufe wurde wegen des Shutdown gestrichen.

Wer­bung

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den Inflationsdaten kaum verändert. Der Euro steht bei 1,1620 Dollar. Der kanadische Dollar gibt zu seinem US-Pendant leicht nach, nachdem US-Präsident Trump die Handelsgespräche mit dem nördlichen Nachbarn abgebrochen hat. Am Anleihemarkt steht die Zehnjahresrendite kaum verändert bei 3,99 Prozent.

Gold dreht mit der Aussicht auf Zinssenkungen ins Plus und tendiert etwas fester. Die Ölpreise tendieren fester, nachdem sie am Vortag mit Preissprüngen von über 5 Prozent auf die neuen Sanktionen gegen Russland reagiert hatten.

Unternehmensseitig hat Intel überzeugende Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Die Aktie gibt jedoch ihre anfangs deutlichen Gewinne ab und notiert knapp behauptet. Einige Analysten hatten Zweifel an einer Trendwende bei dem Chiphersteller geäußert. Überraschend gut hat auch Ford (+10,8%) im dritten Quartal abgeschnitten. Umsatz und operatives Ergebnis des Autoherstellers übertrafen deutlich die Erwartungen des Markts. Positiv werden auch die Zahlen von Procter & Gamble (+1,1%) aufgenommen.

Wer­bung

Deckers Outdoor sacken um 12,6 Prozent ab. Das Schuh- und Bekleidungsunternehmen hat bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal seine Jahresziele gesenkt und dies mit der US-Zollpolitik begründet.

Target legen um 0,3 Prozent zu. Der Einzelhändler plant, seine Belegschaft um 8 Prozent zu verringern. Vor allem die Zahl der Führungskräfte soll kleiner werden.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.270,16 +1,1% 535,55 +9,8%

S&P-500 6.801,38 +0,9% 62,94 +14,6%

NASDAQ Comp 23.228,37 +1,2% 286,58 +18,8%

NASDAQ 100 25.388,05 +1,2% 290,64 +19,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1624 +0,0% 1,1618 1,1609 +12,2%

EUR/JPY 177,68 +0,2% 177,28 177,28 +8,8%

EUR/CHF 0,9252 +0,1% 0,9244 0,9237 -1,6%

EUR/GBP 0,8745 +0,3% 0,8718 0,8720 +5,3%

USD/JPY 152,86 +0,2% 152,60 152,71 -3,0%

GBP/USD 1,3292 -0,3% 1,3326 1,3313 +6,5%

USD/CNY 7,0979 +0,0% 7,0964 7,0966 -1,6%

USD/CNH 7,1265 +0,0% 7,1252 7,1247 -2,9%

AUS/USD 0,6507 -0,0% 0,6510 0,6510 +5,2%

Bitcoin/USD 110.300,90 +0,7% 109.580,50 109.663,30 +15,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,21 61,79 +0,7% 0,42 -13,6%

Brent/ICE 66,57 65,99 +0,9% 0,58 -11,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.136,14 4.122,89 +0,3% 13,25 +57,1%

Silber 48,79 48,90 -0,2% -0,11 +69,3%

Platin 1.391,51 1.402,58 -0,8% -11,07 +60,2%

Kupfer 5,13 5,11 +0,3% 0,02 +24,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 12:43 ET (16:43 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Deckers Outdoor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deckers Outdoor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deckers Outdoor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
16:51Intel VerkaufenDZ BANK
11:36Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10:46Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:46Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16:51Intel VerkaufenDZ BANK
11:36Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen