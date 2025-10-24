MÄRKTE USA/Günstige Inflationsdaten treiben Indizes auf Rekordhochs

DOW JONES--Fester präsentieren sich die US-Aktienmärkte am Freitag im Verlauf. Die Verbraucherpreise in den USA sind im September sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate auf Monatssicht etwas weniger stark gestiegen als von Ökonomen vorhergesagt. Das lindert Inflationsängste und unterstützt Zinssenkungserwartungen. Leicht stützend wirkt auch die Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Zollkonflikts, wenn sich in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping trifft.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) steigt der Dow-Jones-Index um 1,1 Prozent auf 47.270 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,9 Prozent und der Nasdaq-Composite 1,2 Prozent. Alle drei Indizes notieren auf neuen Rekordständen.

Die Verbraucherpreisdaten wurden wegen der Haushaltssperre mit zweiwöchiger Verspätung veröffentlicht. Aufgrund des nunmehr seit gut drei Wochen andauernden "Shutdown" wurden viele Staatsbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt, so dass aktuell viele Konjunkturdaten nicht ermittelt werden. Nicht nur den Anlegern fehlen daher Orientierungshilfen, auch die US-Notenbank muss ihre geldpolitischen Entscheidungen auf einer dünneren Datenbasis treffen als gewohnt. Die Inflation ist jedoch eines der Kriterien, an denen die Federal Reserve ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet damit, dass die Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird.

Neben den Inflationsdaten wurden die von S&P Global erhobenen Oktober-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Sie zeugten von einer stärkeren Belebung der Wirtschaftsaktivität in den USA als angenommen. Der von der Uni-Michigan-Index ermittelte Index für die Verbraucherstimmung ging im Oktober stärker zurück als erwartet. Die Veröffentlichung der zunächst angekündigten September-Daten zu den Neubauverkäufe wurde wegen des Shutdown gestrichen.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den Inflationsdaten kaum verändert. Der Euro steht bei 1,1620 Dollar. Der kanadische Dollar gibt zu seinem US-Pendant leicht nach, nachdem US-Präsident Trump die Handelsgespräche mit dem nördlichen Nachbarn abgebrochen hat. Am Anleihemarkt steht die Zehnjahresrendite kaum verändert bei 3,99 Prozent.

Gold dreht mit der Aussicht auf Zinssenkungen ins Plus und tendiert etwas fester. Die Ölpreise tendieren fester, nachdem sie am Vortag mit Preissprüngen von über 5 Prozent auf die neuen Sanktionen gegen Russland reagiert hatten.

Unternehmensseitig hat Intel überzeugende Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Die Aktie gibt jedoch ihre anfangs deutlichen Gewinne ab und notiert knapp behauptet. Einige Analysten hatten Zweifel an einer Trendwende bei dem Chiphersteller geäußert. Überraschend gut hat auch Ford (+10,8%) im dritten Quartal abgeschnitten. Umsatz und operatives Ergebnis des Autoherstellers übertrafen deutlich die Erwartungen des Markts. Positiv werden auch die Zahlen von Procter & Gamble (+1,1%) aufgenommen.

Deckers Outdoor sacken um 12,6 Prozent ab. Das Schuh- und Bekleidungsunternehmen hat bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal seine Jahresziele gesenkt und dies mit der US-Zollpolitik begründet.

Target legen um 0,3 Prozent zu. Der Einzelhändler plant, seine Belegschaft um 8 Prozent zu verringern. Vor allem die Zahl der Führungskräfte soll kleiner werden.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.270,16 +1,1% 535,55 +9,8%

S&P-500 6.801,38 +0,9% 62,94 +14,6%

NASDAQ Comp 23.228,37 +1,2% 286,58 +18,8%

NASDAQ 100 25.388,05 +1,2% 290,64 +19,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1624 +0,0% 1,1618 1,1609 +12,2%

EUR/JPY 177,68 +0,2% 177,28 177,28 +8,8%

EUR/CHF 0,9252 +0,1% 0,9244 0,9237 -1,6%

EUR/GBP 0,8745 +0,3% 0,8718 0,8720 +5,3%

USD/JPY 152,86 +0,2% 152,60 152,71 -3,0%

GBP/USD 1,3292 -0,3% 1,3326 1,3313 +6,5%

USD/CNY 7,0979 +0,0% 7,0964 7,0966 -1,6%

USD/CNH 7,1265 +0,0% 7,1252 7,1247 -2,9%

AUS/USD 0,6507 -0,0% 0,6510 0,6510 +5,2%

Bitcoin/USD 110.300,90 +0,7% 109.580,50 109.663,30 +15,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,21 61,79 +0,7% 0,42 -13,6%

Brent/ICE 66,57 65,99 +0,9% 0,58 -11,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.136,14 4.122,89 +0,3% 13,25 +57,1%

Silber 48,79 48,90 -0,2% -0,11 +69,3%

Platin 1.391,51 1.402,58 -0,8% -11,07 +60,2%

Kupfer 5,13 5,11 +0,3% 0,02 +24,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

October 24, 2025 12:43 ET (16:43 GMT)