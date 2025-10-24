DAX24.241 +0,1%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.218 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,63 +1,0%Gold4.127 ±0,0%
So bewegt sich Beiersdorf

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Freitagnachmittag ein

24.10.25 16:08 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Freitagnachmittag ein

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 94,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
94,76 EUR -2,32 EUR -2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 94,80 EUR. Bei 94,50 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 174.322 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 45,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 87,02 EUR. Mit Abgaben von 8,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 120,90 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
16:36Beiersdorf KaufenDZ BANK
12:01Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
