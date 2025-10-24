Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Freitagnachmittag ein
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 94,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 94,80 EUR. Bei 94,50 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 174.322 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 45,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 87,02 EUR. Mit Abgaben von 8,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 120,90 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.
Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.
Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,39 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie
Beiersdorf-Aktie schwächelt: Umsatzziel für 2025 erneut gesenkt
Aktienempfehlung Beiersdorf-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Beiersdorf AG
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:36
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:36
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen