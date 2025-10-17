DAX 24.196 +0,2%ESt50 5.669 +0,5%MSCI World 4.332 +0,2%Top 10 Crypto 14,97 +0,4%Nas 22.864 +0,5%Bitcoin 94.465 +1,9%Euro 1,1611 +0,0%Öl 65,71 +2,1%Gold 4.142 +1,2%
Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Aktien-Sparplan
96,06 EUR +0,18 EUR +0,19 %
STU
Marktkap. 20,91 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
WKN 520000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
Symbol BDRFF

JP Morgan Chase & Co.

Beiersdorf Overweight

16:11 Uhr
Beiersdorf Overweight
Beiersdorf AG
96,06 EUR 0,18 EUR 0,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti änderte ihre diesjährigen Gewinnschätzungen für den Konsumgüter- und Klebstoffkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weitgehend nicht. In einem schwachen Marktumfeld für Schönheitsprodukte habe das Management die diesjährigen Zielsetzungen im Consumer-Geschäft gesenkt. Sie rechnet aber damit, dass die Kernmarke Nivea im vierten Quartal wieder zum Wachstum zurückkehrt./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
96,38 €		 Abst. Kursziel*:
24,51%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
96,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,92%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
121,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

