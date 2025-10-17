Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,91 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti änderte ihre diesjährigen Gewinnschätzungen für den Konsumgüter- und Klebstoffkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weitgehend nicht. In einem schwachen Marktumfeld für Schönheitsprodukte habe das Management die diesjährigen Zielsetzungen im Consumer-Geschäft gesenkt. Sie rechnet aber damit, dass die Kernmarke Nivea im vierten Quartal wieder zum Wachstum zurückkehrt./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
96,38 €
|Abst. Kursziel*:
24,51%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
96,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,92%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
121,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|16:11
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|10:56
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:11
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|10:56
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:11
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|12:51
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.